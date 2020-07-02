TOKİ Sivas, Erzincan, Ankara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Uygun koşullarda konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekilişi sonuçlarını bekliyor. TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri bugün Sivas-Akıncılar, Erzincan-İliç ve Ankara-Bala ile devam ediyor. Kuralar TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Sivas-Akıncılar ve Erzincan-İliç ve Ankara-Bala ilçeleri için çekilişler sırayla gerçekleşiyor.



TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.