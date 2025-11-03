TOKİ Sosyal Konut başvuruları için sayılı gün kaldı: Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı
TOKİ’nin 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut üretimini hedeflediği Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler için yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, 18–30 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Peki, TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak, 500 bin sosyal konut inşa edilecek. TOKİ'nin NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyılın en büyük konut projesinde detaylar... 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri, fiyat ve kontenjan detayları belli oldu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, başvuru tarihleri ve kanalları, konut kontenjanları ve öncelikler ile Anadolu ve İstanbul fiyat-taksit bilgilerini içeren infografiğe de yer verildi.