TOKİ Sosyal Konut başvuruları için sayılı gün kaldı: Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı

TOKİ’nin 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut üretimini hedeflediği Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler için yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, 18–30 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Peki, TOKİ Sosyal Konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak, 500 bin sosyal konut inşa edilecek. TOKİ'nin NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyılın en büyük konut projesinde detaylar... 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri, fiyat ve kontenjan detayları belli oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, başvuru tarihleri ve kanalları, konut kontenjanları ve öncelikler ile Anadolu ve İstanbul fiyat-taksit bilgilerini içeren infografiğe de yer verildi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

İLLERE GÖRE DAĞILIMI AÇIKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. En fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

TAKSİT VE ÖDEME PLANI

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.


CİMER'E YÜZLERCE BAŞVURU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın Konut Projesi"ni açıklamasının ardından projeyi merak eden vatandaşlar CİMER'e başvurdu.

Ev sahibi olmak için heyecan duyan ve bilgi almak için başvuran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ifade etti.

Başvurularda vatandaşlar, "Projenin kendilerini kapsayıp kapsamadığı", "engelli çocuğu olanlara kontenjan ayrılıp ayrılmadığı", "ikamet şartını taşıyıp taşımadığı" ve "evi olmamakla birlikte tarla hissesi olmasının başvurusuna engel olup olmadığı"na ilişkin sorular yöneltti.

Çok sayıda vatandaş da projeye dair görüş ve önerilerini belirten mesajlar iletti.

"KİRALIK SOSYAL KONUT" UYGULAMASI

Öte yandan İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla TOKİ eliyle ilk kez "kiralık sosyal konut" uygulaması da başlatılacak.

Sadece İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık konut uygulaması kapsamında 15 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek.

Bu evler kura ile belirlenecek hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak. Evlerin bakım ve denetimi devletin kontrolünde olacak. 3 yılın ardından evler yeni hak sahiplerine kiralanacak.

Kiralar, piyasa rayicinin yarısına denk gelecek.

"Yüzyılın Konut Projesi"yle bir yandan afet riskine karşı güvenli ve modern konutlar inşa edilirken, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla ev sahibi olması hedefleniyor.

