TOKİ yüzde 25 indirim başvuruları devam ediyor: TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?
TOKİ’nin konut sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru süreci devam ediyor. Borcunu erken kapatmak veya borcunun tamamını ödemek isteyen hak sahipleri için büyük avantaj sunan kampanyaya yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?
22 Eylül 2025 tarihinde başlayan TOKİ’nin "%25 İndirim Kampanyası" için başvurular, 17 Ekim 2025 tarihine kadar alınacak. Yüzde 25 indirim kampanyası için başvurular 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan borç kapatma işlemleri indirimden faydalanamayacak.