TOKİ yüzde 25 indirim başvuruları devam ediyor: TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?

TOKİ’nin konut sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru süreci devam ediyor. Borcunu erken kapatmak veya borcunun tamamını ödemek isteyen hak sahipleri için büyük avantaj sunan kampanyaya yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman bitecek?

22 Eylül 2025 tarihinde başlayan TOKİ’nin "%25 İndirim Kampanyası" için başvurular, 17 Ekim 2025 tarihine kadar alınacak. Yüzde 25 indirim kampanyası için başvurular 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılan borç kapatma işlemleri indirimden faydalanamayacak.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler  ilgili bankaya başvurabilecek.

Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

