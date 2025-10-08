TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu için son 10 gün
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasının devam ettiğini duyurdu. TOKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlara son 10 gün uyarısı yapıldı.
TOKİ'nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği kampanyanın başvuruları devam ediyor. Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde 8 bin 251 kişi yararlandı. Bu kapsamda borcunu tamamen kapatan 7 bin 910 kişi tapularını almaya hak kazandı.
