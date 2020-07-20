TOKİ Zonguldak çekiliş sonuçları açıklandı mı? (TOKİ Zonguldak,Bilecik,Sakarya kura sonuçları)

ntv.com.tr 20.07.2020 - 10:03 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 10:04
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Zonguldak-Merkez/Çaycuma, Bilecik-Gölpazarı ve Sakarya-Kocaali çekilişleri yapılacak.
TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.
16 Temmuz 2020: Bolu, Uşak-Merkez
17 Temmuz 2020: Bilecik-Bozüyük, Düzce-Merkez
20 Temmuz 2020: Zonguldak-Merkez, Bilecik-Gölpazarı, Zonguldak-Çaycuma, Sakarya-Kocaali
21 Temmuz 2020: Bartın-Merkez/Ulus Abdipaşa, Kütahya-Simav, Çankırı-Merkez
22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl
23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez
24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Bilecik ve Düzce çekilişleri yapılacak.
TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.