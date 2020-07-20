TOKİ Zonguldak sonuç sorgulama ekranı (TOKİ Zonguldak,Bilecik,Sakarya kura sonuçları)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Zonguldak-Merkez/Çaycuma, Bilecik-Gölpazarı ve Sakarya-Kocaali çekilişleri yapılacak.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.