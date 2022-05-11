TOKİ'den yeni kampanya hazırlığı: 240 ay taksitle 150 bin konut

TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bin konut üretti. 2020'de dar gelirli aileler için 50 bin, 2021'de de 100 bin sosyal konut projesi başlatıldı. Bu yıl açıklanacak sosyal konutların miktarının ise 150 bin olması ve 81 ilin tamamında yeni konutların üretilmesi bekleniyor.