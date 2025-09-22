TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlıyor: Başvuru şartları ve banka kredi oranları açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını başlatıyor. TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için "Yüzde 25 İndirim Kampanyası" düzenleyeceğini duyurmuştu. Belirlenen takvim doğrultusunda TOKİ indirim kampanyasına başvuru süreci bugün (22 Eylül 2025) başlayacak.