Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı

"MARKETLER AÇIK AMA ONLAR HALDEN ÜRÜN ALMIYOR"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, tonlarca ürünün çürüdüğünü belirterek, “Başta üreticiler olmak üzere herkesin Allah yardımcısı olsun. Durum çok vahim. Sadece bir esnafımız da 50-60 ton kuru soğan çürüdü. Patates aynı şekilde. 30 kuruşa soğan satamıyoruz. Pazarlar kapalı olduğu için hallerin açık olması hiçbir işe yaramıyor.

Marketler açık ama onlarda halden ürün almıyor. Tarlalardan alıyor. Tarladaki üreticiyi de boğuyorlar ve dönüp ucuza marketlerde satmıyorlar. Bugün alıcı olmadığı için salatalık 50-60 kuruşa kadar düştü. Eğer müşteri olsa onun istediği fiyata verilecek ürünler” ifadelerini kullandı.