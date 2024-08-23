Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı Yeni hizmet binaları ile ilgili açıklamada bulundu. Trabzon Havalimanında artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda başlattıkları genişletilmesi çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan havalimanımız Ülkemizin en yoğun 9. havalimanı konumunda. 2024 yılında ise bu zamana kadar 17 bin 208 uçak trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcu ağırladı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız.” diye konuştu.





