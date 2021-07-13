Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı

İHA 13.07.2021 - 09:49
Pandemi sürecinde bıçak ustalarının model üzerinde çok çalışarak 50 yılda gösterilmeyen gelişmeyi son 2 yılda gösterdiklerini belirten Kumbasar, “Sürmene bıçağı meşhur, Sürmene’yi meşhur eden Sürmene kaması, süs amaçlı koleksiyon amaçlı kullanılıyor. Bıçaklarımız neden meşhur; ustalarımız çok marifetli, elde dövülerek yapılıyor. Çelik bize dışardan geliyor Sürmene’de ustalara dağılıyor, ustaların kimi Yunus yağında kimi balık yağında kimi ocaklarda elde su vererek yapıyor. Bıçağımız coğrafi işaretle tescillendi" dedi.
Pandeminin Sürmene bıçağına çok etkisi olduğunu belirten Kumbasar sözlerine şöyle devam etti:
"Elli yılda olmayan gelişim pandemiyle virüsle beraber iki yılda oldu. Pandemi bize tasarım konusunda adeta ilaç oldu. Ustalar pandemide model ve sapı üzerinde daha çok çalıştı. Sürmene bıçağı, pleksi sapı bilmezdi, werzaliti bilmezdi. Bir ekmek bıçağı vardı bir Sürmene kaması vardı. Şimdiyse Şef bıçağından, aşçı bıçağına 100'e yakın çeşidimiz oldu"
Bıçağa olan talep ve ilginin çok fazla arttığına dikkat çeken Kumbasar, "Babam buranın ilk sanayicisi. Burada 300’e yakın usta yetiştirdi. Bu meslek de bana babamdan kalma. Yıllardır burada hem üretim hem de satış yapıyorum. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber işlerimiz bir anda hızlandı. Bölgemizde inanılmaz derece turist akını var. Dolayısıyla işlerimiz önceki yıllara göre düşük olsa da yine de iyi, bundan sonra da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi
Sürmene bıçağının sektör haline geldiğini belirten Kumsabar, “Sürmene bıçağı, Sürmene’de bir sektör haline geldi. Sürmene bıçağının geleceği çok parlak. Yeni nesile bu mesleği ekmek kapısı olarak bırakabiliriz. Şu anda Sürmene'de 30'a yakın bıçak ustası var 73 tane de bıçakçı dükkânı var büyük gelir kapısı, bacasız sanayi gibi. Ustalarımızın yaş sınırı 35-40 arası. Hepsi de yeni nesil ustalar" diye konuştu.