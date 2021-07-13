Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı

"TALEP ÇOK FAZLA ARTTI"

Bıçağa olan talep ve ilginin çok fazla arttığına dikkat çeken Kumbasar, "Babam buranın ilk sanayicisi. Burada 300’e yakın usta yetiştirdi. Bu meslek de bana babamdan kalma. Yıllardır burada hem üretim hem de satış yapıyorum. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber işlerimiz bir anda hızlandı. Bölgemizde inanılmaz derece turist akını var. Dolayısıyla işlerimiz önceki yıllara göre düşük olsa da yine de iyi, bundan sonra da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi