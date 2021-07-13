Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı

İsmini üretiminin yapıldığı Trabzon’un Sürmene ilçesinden alan Sürmene bıçağı, estetik bakımdan 50 yıldır gösteremediği gelişmeyi pandemi sayesinde son 2 yılda gösterdi. Yaklaşan Kurban Bayramı ve bölgedeki turist yoğunluğu Sürmene bıçağına olan talebi artırırken, 2 yıl önce 10 kadar olan dükkan sayısı bugünlerde 73 oldu.

İHA 13.07.2021 - 09:49

Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 1
Yaklaşık 80 yıldır Sürmene’de bıçak ürettiklerini ilçede ilk bıçak sanayisini 100 yaşında vefat eden babası Mehmet Kumbasar’ın kurduğunu belirten Nesrin Kumbasar, babasının bu mesleği Rum ustalarından öğrendiğini belirterek 3 kuşaktır mesleği sürdürdüklerini ifade etti.
Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 2

PANDEMİ SÜRECİNDE BIÇAK USTALARI YENİ MODELLERE ÇALIŞTI

Pandemi sürecinde bıçak ustalarının model üzerinde çok çalışarak 50 yılda gösterilmeyen gelişmeyi son 2 yılda gösterdiklerini belirten Kumbasar, “Sürmene bıçağı meşhur, Sürmene’yi meşhur eden Sürmene kaması, süs amaçlı koleksiyon amaçlı kullanılıyor. Bıçaklarımız neden meşhur; ustalarımız çok marifetli, elde dövülerek yapılıyor. Çelik bize dışardan geliyor Sürmene’de ustalara dağılıyor, ustaların kimi Yunus yağında kimi balık yağında kimi ocaklarda elde su vererek yapıyor. Bıçağımız coğrafi işaretle tescillendi" dedi.

Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 3

Pandeminin Sürmene bıçağına çok etkisi olduğunu belirten Kumbasar sözlerine şöyle devam etti:

"Elli yılda olmayan gelişim pandemiyle virüsle beraber iki yılda oldu. Pandemi bize tasarım konusunda adeta ilaç oldu. Ustalar pandemide model ve sapı üzerinde daha çok çalıştı. Sürmene bıçağı, pleksi sapı bilmezdi, werzaliti bilmezdi. Bir ekmek bıçağı vardı bir Sürmene kaması vardı. Şimdiyse Şef bıçağından, aşçı bıçağına 100'e yakın çeşidimiz oldu"

Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 4

"TALEP ÇOK FAZLA ARTTI"

Bıçağa olan talep ve ilginin çok fazla arttığına dikkat çeken Kumbasar, "Babam buranın ilk sanayicisi. Burada 300’e yakın usta yetiştirdi. Bu meslek de bana babamdan kalma. Yıllardır burada hem üretim hem de satış yapıyorum. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber işlerimiz bir anda hızlandı. Bölgemizde inanılmaz derece turist akını var. Dolayısıyla işlerimiz önceki yıllara göre düşük olsa da yine de iyi, bundan sonra da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi

Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 5

SÜRMENE BIÇAĞI SEKTÖR HALİNE GELDİ

Sürmene bıçağının sektör haline geldiğini belirten Kumsabar, “Sürmene bıçağı, Sürmene’de bir sektör haline geldi. Sürmene bıçağının geleceği çok parlak. Yeni nesile bu mesleği ekmek kapısı olarak bırakabiliriz. Şu anda Sürmene'de 30'a yakın bıçak ustası var 73 tane de bıçakçı dükkânı var büyük gelir kapısı, bacasız sanayi gibi. Ustalarımızın yaş sınırı 35-40 arası. Hepsi de yeni nesil ustalar" diye konuştu.

Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 6
Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 7
Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 8
Trabzon'un tescilli Sürmene bıçağına ilgi arttı - 9

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