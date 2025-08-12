Trendyol’dan evlenecek gençlere indirim desteği: Hangi ürünlerde indirim olacak? 30 bin TL ve üzeri alışverişlerde 5 bin TL indirim fırsatı

Trendyol ve bakanlık tarafından yürütülen yeni evleneceklere destek kampanyasına nasıl başvurulacağı merak ediliyor. Ev ve güzel bir yuva kurma umuduyla evlenecek olan çiftler, yeni evleneceklere özel başlatılan kampanya ile birlikte 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinde 5 bin TL indirim kazanacak. Peki, hangi ürünlerde indirim yapılacak?