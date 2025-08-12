Trendyol’dan evlenecek gençlere indirim desteği: Hangi ürünlerde indirim olacak? 30 bin TL ve üzeri alışverişlerde 5 bin TL indirim fırsatı

Türkiye’de genç çiftlerin evlilik heyecanını desteklemek amacıyla önemli bir kampanya hayata geçirildi. Trendyol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel büyük indirim fırsatı sundu. Proje dahilinde, Trendyol’da seçili ürünlerde yapılacak 30 bin TL ve üzeri alışverişlerde, 5 bin TL’lik ekstra indirim uygulanacak. Peki, hangi ürünlerde indirim uygulanacak?

Trendyol ve bakanlık tarafından yürütülen yeni evleneceklere destek kampanyasına nasıl başvurulacağı merak ediliyor. Ev ve güzel bir yuva kurma umuduyla evlenecek olan çiftler, yeni evleneceklere özel başlatılan kampanya ile birlikte 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinde 5 bin TL indirim kazanacak. Peki, hangi ürünlerde indirim yapılacak?

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?

Ev kurma sürecinde ihtiyaç duyulan birçok ürün bu kampanyanın kapsamına alındı. Mutfak aletlerinden giyim ürünlerine, mobilyadan ev dekorasyonuna, ev gereçlerinden elektronik cihazlara kadar geniş bir kategori yelpazesinde geçerli olacak bu destek, genç çiftlerin evlilik yolculuğunu ekonomik anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor.

İNDİRİM KODUYLA BAŞVURULACAK

Kampanyadan faydalanmak isteyen genç çiftlerin, öncelikle e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecinde genç çiftlerin “Nikah Onayı Bekleniyor” aşamasında olması şart koşuluyor. Başvuruları onaylanan çiftler, e-Devlet üzerinden kendilerine özel oluşturulan indirim kodunu alabilecek.

İndirim kodu, Trendyol’daki Evlilik Destek Kampanyası sayfasında doğrulandıktan sonra geçerlilik süresi boyunca seçili ürünlerde kullanılabiliyor. Bu sayede çiftler, diğer indirim ve kampanyalarla birleştirilebilen 5 bin TL ek indirimin avantajını yaşayabiliyor.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIYOR?

e-Devlet Üzerinden Başvuru: Genç çiftler, e-Devlet platformundan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi için başvurularını tamamlar.

Başvurunun Onaylanması: Başvuru sürecinin ardından “Nikah Onayı Bekleniyor” aşamasına gelen çiftler indirim kodunu almaya hak kazanır.

İndirim Kodunun Kullanımı: Trendyol’daki kampanya sayfasında kod doğrulanır ve seçili ürünlerde geçerli olmak üzere kod aktif hale gelir.

Alışveriş: En az 30 bin TL tutarında alışveriş yapılması durumunda, sepet tutarından 5 bin TL indirim otomatik olarak uygulanır.

