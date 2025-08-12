Trendyol’dan evlenecek gençlere indirim desteği: Hangi ürünlerde indirim olacak? 30 bin TL ve üzeri alışverişlerde 5 bin TL indirim fırsatı
Türkiye’de genç çiftlerin evlilik heyecanını desteklemek amacıyla önemli bir kampanya hayata geçirildi. Trendyol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel büyük indirim fırsatı sundu. Proje dahilinde, Trendyol’da seçili ürünlerde yapılacak 30 bin TL ve üzeri alışverişlerde, 5 bin TL’lik ekstra indirim uygulanacak. Peki, hangi ürünlerde indirim uygulanacak?
