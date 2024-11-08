Trump'la birlikte kazananlar: Nvidia tarihe geçti, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket!

ABD seçimlerinde Donald Trump’ın zaferiyle yükselen piyasa iyimserliği Nvidia hisselerine de yansıdı. Şirket, Apple’ı geride bırakarak 3,65 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünya tarihindeki en yüksek değere ulaştı.

Trump'la birlikte kazananlar: Nvidia tarihe geçti, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket! - 1

İLK ŞİRKET

Yapay zeka çip üreticisi Nvidia, ABD seçim sonuçlarının ardından hisse değerini rekor seviyeye taşıyarak teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açtı.

Donald Trump’ın seçim galibiyeti sonrası piyasalarda oluşan pozitif hava, Nvidia hisselerini yüzde 2,2 artırarak şirketi tarihte 3,6 trilyon doları aşan ilk şirket yaptı.

NTVPARA HABERLERİ

Trump'la birlikte kazananlar: Nvidia tarihe geçti, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket! - 2

BU YIL DEĞERNİNİ 3 KATINA ÇIKARDI

Apple, Microsoft ve Alphabet gibi teknoloji devleriyle rekabet eden Nvidia, küresel çapta yapay zeka teknolojilerine olan talebin artışıyla birlikte bu yıl değerini üç katına çıkardı.

Trump’ın zaferiyle canlanan piyasalarda S&P 500 teknoloji endeksi yüzde 4’ten fazla artış gösterdi.

Nvidia bu ralli sayesinde Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını kazandı. Öte yandan, Microsoft da yüzde 1,25 değer artışıyla 3,16 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. 

Trump'la birlikte kazananlar: Nvidia tarihe geçti, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket! - 3

BAŞARISI SÜRPRİZ OLMADI

Analistlere göre Nvidia, 20 Kasım’da açıklanacak üç aylık sonuçlarında gelirini yüzde 80’in üzerinde artırarak 32,9 milyar dolara çıkarabilir. Şirketin hisse değerindeki bu büyüme, Alphabet ve diğer teknoloji devlerinin yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla destekleniyor.

Trump'la birlikte kazananlar: Nvidia tarihe geçti, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket! - 4

2024 YILININ KAZANANI

Yapay zeka alanında gerçekleştirdiği yeniliklerle ABD borsasında yükselişini sürdüren Nvidia,Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group ve Netflix'in toplam değerini aşan bir seviyeye ulaştı. Bu başarı Nvidia’yı yalnızca yapay zeka alanında değil, küresel ekonomide de güçlü bir konuma taşıyor. 

Trump'la birlikte kazananlar: Nvidia tarihe geçti, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket! - 5

47. ABD BAŞKANI TRUMP

ABD'deki başkanlık seçimleri, piyasalara etkisi nedeniyle yakından takip ediliyor. Seçiminin galibi Cumhuriyetçi Donald Trump oldu. Piyasalar Trump dönemini fiyatlıyor.

Dolar endeksi yüzde 2'ye yakın yükselişle 105 seviyesini aşarak temmuzdan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar; euro, sterlin ve japon yenine karşı da yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Borsalar güne pozitif başladı. ABD vadeli piyasalar yüzde 2'ye yakın yükseldi. İlk sonuçların ardından negatif seyreden Avrupa borsaları da pozitife döndü.

GRAM ALTIN 3 BİN TL'NİN ALTINA

Trump öncesinde belirsizlikle yükselişe geçen altın fiyatlarında, hem tahvil faizlerinin yükselmesi hem de savaş ortamının azalacağı beklentisiyle geri çekilme yaşandı.

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