Trump'la birlikte kazananlar: Nvidia tarihe geçti, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket!

BU YIL DEĞERNİNİ 3 KATINA ÇIKARDI

Apple, Microsoft ve Alphabet gibi teknoloji devleriyle rekabet eden Nvidia, küresel çapta yapay zeka teknolojilerine olan talebin artışıyla birlikte bu yıl değerini üç katına çıkardı.

Trump’ın zaferiyle canlanan piyasalarda S&P 500 teknoloji endeksi yüzde 4’ten fazla artış gösterdi.

Nvidia bu ralli sayesinde Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını kazandı. Öte yandan, Microsoft da yüzde 1,25 değer artışıyla 3,16 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.