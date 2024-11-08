Trump'la birlikte kazananlar: Nvidia tarihe geçti, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk şirket!
ABD seçimlerinde Donald Trump’ın zaferiyle yükselen piyasa iyimserliği Nvidia hisselerine de yansıdı. Şirket, Apple’ı geride bırakarak 3,65 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünya tarihindeki en yüksek değere ulaştı.
İLK ŞİRKET
Yapay zeka çip üreticisi Nvidia, ABD seçim sonuçlarının ardından hisse değerini rekor seviyeye taşıyarak teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açtı.
Donald Trump’ın seçim galibiyeti sonrası piyasalarda oluşan pozitif hava, Nvidia hisselerini yüzde 2,2 artırarak şirketi tarihte 3,6 trilyon doları aşan ilk şirket yaptı.