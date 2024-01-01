TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2023 Aralık enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu orana göre memur ve emekli zammı, kira zammı gibi artış oranları belli oluyor. Aralık ayı enflasyon oranı yakın zaman içinde açıklanacak. İşte, 2023 Aralık ayı enflasyonu hakkında son bilgiler...