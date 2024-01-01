TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Yeni yılda emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranları için aralık ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2023 Aralık ayı enflasyon oranında. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı ile bağlantılı olacak. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?

TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 1

2023 Aralık enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu orana göre memur ve emekli zammı, kira zammı gibi artış oranları belli oluyor. Aralık ayı enflasyon oranı yakın zaman içinde açıklanacak. İşte, 2023 Aralık ayı enflasyonu hakkında son bilgiler...

EKONOMİ HABERLERİ

TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 2

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini çarşamba günü açıklayacak.

3 Ocak Çarşamba günü söz konusu rakamlar kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 3

UZMANLARIN TAHMİNİ NE YÖNDE?

Piyasa uzmanlarına göre, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 3,1 civarında artış bekleniyor. Yıllık bazda enflasyonun yüzde 65'i aşacağı öngörülüyor.

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 4

ARALIK TAHMİNLERİ YÜZDE 3,1 CİVARINDA

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Reuters'ın dokuz katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette de aralık ayı için yüzde TÜFE'de 3,1 artış göngörüldü. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2,5 ila yüzde 3,6 bandında yer aldı.

Ankete göre, 2023'ün tamamında enflasyonun yüzde 65,1 olması bekleniyor. Yıllık enflasoyn tahminleri yüzde 64,1 ila yüzde 65,8 arasında değişiyor.

TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 5

2024 SONU TAHMİNİ YÜZDE 42,39

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,39 oldu.

TÜFE kasım ayında yüzde 3,28 artış göstermişti.

TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 6

OCAKTA ASGARİ ÜCRET ETKİSİ

Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu toplantısının politika özetlerinde aylık enflasyonun asgari ücretin de etkisiyle ocak ayında yükseleceği belirtildi. Enflasyonda şubat ve sonrasında yavaşlama bekleniyor.

TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 7

ENFLASYONDA MAYISTA ZİRVE BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve piyasa tahminleri TÜFE'nin Mayıs 2024'te yüzde 70-yüzde 75 bandında zirve yapacağını gösteriyor. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.

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