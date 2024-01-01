TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Yeni yılda emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranları için aralık ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2023 Aralık ayı enflasyon oranında. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı ile bağlantılı olacak. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?
2023 Aralık enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu orana göre memur ve emekli zammı, kira zammı gibi artış oranları belli oluyor. Aralık ayı enflasyon oranı yakın zaman içinde açıklanacak. İşte, 2023 Aralık ayı enflasyonu hakkında son bilgiler...