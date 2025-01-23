Tüketici hakem heyetlerine 13 binden fazla başvuru: İşte en çok şikayet alan ürün
Samsun'da 2024 yılında tüketici hakem heyetlerine 13 bin 399 başvuru yapılırken, en çok şikayet “ayakkabı” sektöründen geldi.
Samsun'da 2024 yılında önceki yıldan devir edenlerle birlikte 13 bin 781 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı.
Yapılan başvuruların parasal değeri ise 113 milyon 416 bin 496,38 TL oldu. 2024 yılı hizmet ve ürün bazında değerlendirildiğinde tüketiciler tarafından en çok “ayakkabı”ya ilişkin konularda başvuru yapıldı.