Tüketici hakem heyetlerine 13 binden fazla başvuru: İşte en çok şikayet alan ürün

Sektör bazında değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en çok başvurunun yüzde 62,58 ile perakende ticaret sektöründe (8 bin 385 başvuru) kayıtlara geçtiğini belirten Turpçu, “Bunu sırasıyla yüzde 7,50 ile abonelik hizmetler sektörüne (bin 9 başvuru), yüzde 7,30 ile finansal hizmetler sektörüne (978 başvuru) yönelik başvurular izledi. Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı mercileri dışında alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan 'tüketici hakem heyetlerimiz', uyuşmazlıkları adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkân sağlayarak, yargı mercilerimiz üzerindeki iş yükünü de önemli derecede azalmaktadır" diye konuştu.