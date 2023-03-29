Tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den 7 bin 500 TL dışındaki emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Emekli ve memur emeklileri, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesiyle birlikte, tüm emekli maaşlarına zam olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Emekli maaşı 7 bin 500 liradan yüksek olan vatandaşlara, zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili son bilgi Bakan Bilgin'den geldi. Peki, tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? İşte Bakan Bilgin'den 7 bin 500 TL dışındaki emekli maaşlarıyla ilgili açıklama.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında yaptığı açıklama sonrasında emekli vatandaşlara müjdeli haberi vermişti.
Cumhurbaşkanı erdoğan açıklamasında, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerinde bulundu.
Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı en düşük maaş tutarı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti.
En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, maaşı 7 bin 500 TL'den yüksek olan emeklilere zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili açıklama Bakan Bilgin tarafından yapıldı.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, "Diğer emeklilere zam yapılacak mı?" sorusuna "Gündemde kademeli artış yok" dedi.
Buna göre; En düşük emekli maaşı dışındaki emekli maaşlarına zam yapılmayacak.
Elitaş'ın açıklamaları şöyle:
"Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.
11 milyona yakın vatandaşımız faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 altında kim varsa 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.
Kanun çervesindeki hesaplama yöntemlerine göre, 7 bin 500 üzerinde maaş alanların maaşı aynı düzeyde kalacak."