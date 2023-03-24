Tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? 7 bin 500 TL üzerindeki maaşlarla ilgili açıklama

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılacağı haberler ardından diğer maaşlarla ilgili de sorular gündeme geldi. "Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

Tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? 7 bin 500 TL üzerindeki maaşlarla ilgili açıklama - 1

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli maaş zammı konusuyla ilgili konuştu. Önümüzdeki hafta düzenlemesinin yasalaşacağını sinyalini veren Elitaş, 7500 TL üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? 7 bin 500 TL üzerindeki maaşlarla ilgili açıklama - 2

"Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt veren Elitaş, 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? 7 bin 500 TL üzerindeki maaşlarla ilgili açıklama - 3

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.

Tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? 7 bin 500 TL üzerindeki maaşlarla ilgili açıklama - 4

11 milyona yakın vatandaşımız faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 altında kim varsa 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.

Kanun çervesindeki hesaplama yöntemlerine göre, 7 bin 500 üzerinde maaş alanların maaşı aynı düzeyde kalacak.

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