Tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? 7 bin 500 TL üzerindeki maaşlarla ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli maaş zammı konusuyla ilgili konuştu. Önümüzdeki hafta düzenlemesinin yasalaşacağını sinyalini veren Elitaş, 7500 TL üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.
"Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt veren Elitaş, 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.
Elitaş'ın açıklamaları şöyle:
Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.
11 milyona yakın vatandaşımız faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 altında kim varsa 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.
Kanun çervesindeki hesaplama yöntemlerine göre, 7 bin 500 üzerinde maaş alanların maaşı aynı düzeyde kalacak.