Tüm kazanımlarına virüs bulaşan Trump ne yapacak? (İki seçenek)

İkinci yol ise, bilim insanlarının söylediğini yapmak; virüs tehlikesi var iken normale dönülemeyeceği, bir kişinin binden fazla kişiye virüs bulaştırabileceği, bir eyalette mücadele varken binlerce km uzakta dahi olsa diğer eyaletlerin güven içinde olamayacağı bilgisine teslim olmak. Bilim insanları Trump’ı buna ikna etmeye çalışıyor.

Trump bu iki seçenekten birini mecburen tercih edecek. Daha önce olduğu gibi kendi bildiğini okursa, ABD açısından bir felaketin kapısını aralamış olacak...