Tüm kazanımlarına virüs bulaşan Trump ne yapacak? (İki seçenek)

ntv.com.tr 26.03.2020 - 07:36 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 08:09
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bilim insanlarının ortaklaştığı nokta, corona virüs salgının yeni merkezinin ABD olacağı.
Şu anda İtalya’nın merkezde olduğu salgında, ABD vaka ve ölüm sayısında (Çin’i dışarıda bırakırsak) 2. sırada.
ABD’deki sağlık sisteminin yetersizliği gözönünde bulundurulursa, gelecek günler daha da zor geçecek. (HEMŞİRELER POŞET GİYMEK ZORUNDA KALDI)
Ayrıca ülke nüfusu da düşünülürse, ABD’nin İtalya ve Çin’i geride bırakacağını söylemek hiç de zor değil.
New York alarm veriyor. 70 bine yaklaşan vakalardan 35 bine yakını burada. New York valisi ve belediye başkanının, yeterince yardım göndermediği için suçladığı Başkan Donald Trump, eleştiri oklarının merkezinde.
Trump elinden geleni yapıyor gibi görünse de, tavrı ve tarzı bazı kesimlerden eleştiri alıyor.
Trump bazı eyaletlerde ‘büyük felaket’ ilan etti ancak, “Paskalya’ya kadar (12 Nisan) ekonominin çarklarını döndürmemiz gerekiyor, normal hayata dönmeliyiz” açıklaması ortada. Daha sonra “Acele etmek istemiyorum” dese de ve ekonomik önlemler açıklasa da, Corona virüsün yol açacağı ekonomik tablonun faturasının kendisine kesileceğini biliyor.
Trump’ın önünde iki yol var.
Birincisi; kendi bildiğini okumak. Yani, kasım ayındaki seçimi düşünerek bilim insanlarının söylediğinin tam tersi yapmak; virüsün az görüldüğü yerlerde yaşamı ve ticareti sürdürmeye çalışmak.
Ülkede ekonomik veriler kötüye gitmeye başladı. New York borsası, Trump göreve geldiğinde 20 bin civarındaydı, virüs çıkmadan önce 25 bindi ve şimdi yeniden 20 bine düştü. Yani Trump’ın bütün kazanımları eridi.
ABD’liler yoksullaştığında cezayı keserler. Bunu bilen Trump, normalleşme çabası içinde.
İkinci yol ise, bilim insanlarının söylediğini yapmak; virüs tehlikesi var iken normale dönülemeyeceği, bir kişinin binden fazla kişiye virüs bulaştırabileceği, bir eyalette mücadele varken binlerce km uzakta dahi olsa diğer eyaletlerin güven içinde olamayacağı bilgisine teslim olmak. Bilim insanları Trump’ı buna ikna etmeye çalışıyor.
Trump bu iki seçenekten birini mecburen tercih edecek. Daha önce olduğu gibi kendi bildiğini okursa, ABD açısından bir felaketin kapısını aralamış olacak...
İşte, ABD ekonomisinin içinde bulunduğu durumu anlatan, yani Trump’ın nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyan bir gelişme…
ABD’de, zorunlu iş yeri kapatma kararları gıda, otelcilik, ulaşım ve eğlence sektörleri başta olmak üzere yüzbinlerce çalışanın geçici ya da tamamen işsiz kalmasına yol açtı.
Ulusal Ekonomi İktisatçıları Birliği Başkanı Constance Hunter, açıklanacak verilere ilişkin, “Bu astronomik bir artış olacak, böyle bir durumun kayıtlı bir geçmişine sahip değiliz.” dedi.
1967 tarihli Çalışma Bakanlığı kayıtlarında, ABD’de en büyük bir haftalık yeni işsizlik sigortası talebi Ekim 1982'de 695 bin başvuru ile yüzde 10 olarak tespit edilmişti. Corona virüsünün ABD’de hızla artmaya başladığı mart ayından önce ülkedeki işsizlik 50 yılın en düşük oranı olan yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyordu.
Louisiana Eyalet Çalışma Sekreteri Ava Dejoie, geçen hafta eyalette 71 bin yeni işsizlik yardımı başvurusu aldıklarını ve bu rakamın normal şartlarda en fazla 1500 olduğunu belirtti.
California Valisi Gavin Newsom da çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında 13 Mart'tan bu yana 1 milyon işsizlik başvurusu aldıklarını kaydetmişti.
Florida Valisi Ron DeSantis ise eyaletteki 6 bin 600 iş yerinin yarısından fazlasının işçilerini çıkardığını açıkladı ve normal zamanda günlük 250 ile 1000 arasında değişen işsizlik yardımı başvurusunun sadece pazartesi günü 21 bini bulduğunu ifade etti.