Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferlerine 23 Aralık Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. Toplam 60 seferin gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Yeni sezonda yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferlerine 23 Aralık Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. 29 Mayıs 2019 tarihinde Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferini yaptığını anımsatan Uraloğlu, “Trenimiz ile 2019 yılından bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Yeni sezonda da yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz.” ifadelerini kullandı.