Turizmde canlanma iç pazar ile başlayacak

"REZERVASYONLARDA BİR HAFTA, 10 GÜNDÜR HAREKETLENME BAŞLADI"

Karayal, bu süreçte en hızlı frene basan sektörün turizm olduğuna işaret ederek, “Ama haziranın ikinci yarısından itibaren en rahat toparlanacak sektörün de iç turizm olacağını düşünüyoruz. Bu sene eylül ve ekim aylarının da ciddi talep alacağını düşünüyoruz. Yeni rezervasyonlarda bir hafta 10 gündür hareketlenme başladı” dedi.

İnsanların evde kaldıkça tatil ihtiyaçlarının daha da arttığına dikkati çeken Karayal, “Alınacak önlemlerle tatilcilerin içinin rahat etmesiyle iç turizm toparlanacaktır. Yurt dışına kültür turlarının çok hızlı toparlanmasını beklemiyoruz. Kendi araçlarıyla gidebilecekleri, deniz kenarı otelleri, tatil köyleri ve resortlerin toparlanmasının kısa sürede olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.