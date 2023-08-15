Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? (Türkiye Aile Destek Programı ödeme sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen devlet desteği bir yıl daha uzatılmıştı. Uzatma kararı ardından gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurmuştu. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? (Türkiye Aile Destek Programı ödeme sorgulama) - 1

Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirmişti. Yeni bir açıklama yapan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeleri hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

EKONOMİ HABERLERİ

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? (Türkiye Aile Destek Programı ödeme sorgulama) - 2

BİR YIL DAHA UZATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programının 2022'de hayata geçirildiğini ve geçen ay yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bir yıl daha uzatıldığını hatırlattı.

Destek kapsamında hanelere bu yıl 30,6 milyar lira ödeme yaptıklarını belirten Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının ise 43,7 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? (Türkiye Aile Destek Programı ödeme sorgulama) - 3

Göktaş, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi yürüttüklerini belirterek, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini aktardı.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? (Türkiye Aile Destek Programı ödeme sorgulama) - 4

ÖDEMELER 850 İLA 1250 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelerin gelirlerine göre 850 ila 1250 lira arasında destek sağladıklarını bildiren Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar lira destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? (Türkiye Aile Destek Programı ödeme sorgulama) - 5

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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