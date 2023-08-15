Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? (Türkiye Aile Destek Programı ödeme sorgulama)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen devlet desteği bir yıl daha uzatılmıştı. Uzatma kararı ardından gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurmuştu. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı?
Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirmişti. Yeni bir açıklama yapan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeleri hesaplara yatırdıklarını bildirdi.