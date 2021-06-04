Türkiye yeni müjdeyi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

GÖZLER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.



Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.



Filyos'a bugün ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki rezerv artırma ve yeni keşiflere ilişkin saat 17.30'da açıklama yapacak. Erdoğan'ın Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından saat 18.00'i işaret ederek kum saati paylaşımı yaptı. Dönmez'in paylaşımında, "Bir adım daha, gözümüz ufukta" ifadeleri yer aldı.