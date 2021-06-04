Türkiye yeni müjdeyi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.06.2021 - 10:09
Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta açıklayacağı müjdeyi bekliyor.
Fatih sondaj gemisinin geçen yıl Zonguldak Filyos açıklarında Türkiye'nin Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı.
Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti.
Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.
Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.
Filyos'a bugün ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki rezerv artırma ve yeni keşiflere ilişkin saat 17.30'da açıklama yapacak. Erdoğan'ın Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.
BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından saat 18.00'i işaret ederek kum saati paylaşımı yaptı. Dönmez'in paylaşımında, "Bir adım daha, gözümüz ufukta" ifadeleri yer aldı.