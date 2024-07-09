Türkiye'de ata tohumuyla üretilen tek ürün! Ünü dünyaya yayılıyor, ekimi yapıldı
Ağustos ayında hasadı yapılacak olan dünyaca ünlü Kırkağaç kavununun ekimine başlandı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, ilçede 10 bin dekarlık alanda ata tohumu ile yapılan üretimde bu yıl 30 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 10 bin dekarlık alanda ekimi yapılan kavunlardan bu yıl 30 bin ton rekolte hedefleniyor.
Bazı çiftçiler el yöntemiyle bazı çiftçiler ise traktör yardımıyla kavun ekimini gerçekleştiriyorlar. Daha sonra çapa işlemi yapılan Kırkağaç kavunu, ağustos ayında ise hasat edilerek depolarda serin ortamlarda sırıklara asılıp alıcılarını bekleyecek.