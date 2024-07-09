Türkiye'de ata tohumuyla üretilen tek ürün! Ünü dünyaya yayılıyor, ekimi yapıldı

Kavunlarımız yurt içinde satışa sunulmaktadır. Zaten geç hasat edildiği için yurdun büyük bir bölümünde hasadı biten kavun üretimi bizim Kırkağaç'ımızda yeni başlamış oluyor. Bu da Allah'ın bizim coğrafyamıza vermiş olduğu bir lütuf. Dayanıklılığıyla, lezzeti, aroması ve lif yapısıyla meşhur olan Kırkağaç kavunumuzu Allah nasip ederse Ağustos'ta sofralarınıza göndereceğiz. Türkiye'de belki de ata tohumuyla üretimi yapılan tek ürün Kırkağaç kavunudur. Bakın burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim kavunlarımız daha hala ata tohumuyla üretiliyor.