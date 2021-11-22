Türkiye'de yakalanan kurbağalar Avrupa'ya ihraç ediliyor: Günlük kazanç 900 lira

Aydın, kurbağa avcılığının zorlu bir iş olduğunu, çamurun içinde bilinmedik yerlerde çalıştıklarını belirtti.

Hava durumunun şimdiye kadar avcılığa uygun olduğunu ifade eden Aydın, "Şimdiden sonra hava kötüye gider. Durumu iyi olan soğukta gitmeyecek. Ama ihtiyacı olan yine çıkacak ekmeğini aramaya.

Soğukta kanaldaki su buz tutuyor. O zaman nereye vuracaksın kepçeyi? Kepçeyi sokamazsın çıtır çıtır buz. Yapsak bir ay daha yaparız" diye konuştu.