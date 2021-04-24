Türkiye'de muz üretimi 728 bin tona ulaşırken tüketim ise 1 milyon ton civarında

İHA 24.04.2021 - 09:34
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü´ne (TAGEM) bağlı, Mersin´in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tescil ettirdiği 4 yeni muz çeşidine, seleksiyon ıslahıyla geliştirdiği yeni bir çeşidi daha eklemenin hazırlığında.
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, yürüttükleri AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Türkay, "2005 Yılında muzda AR-GE çalışmalarına başladık, halen devam ediyoruz. 13 farklı proje tamamladık ve devam eden projelerimiz var. Ülkemizde muzda ciddi bir başarı hikayesi var." ifadelerini kullandı.
"Açıkta yetiştiriciliğe uygun çeşit adayımız tescil edildiğinde Türkiye´deki muz konsepti değişebilir" diyen Türkay, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
"Şöyle ki şuanda üretim daha ziyade örtü altında Antalya ve Mersin´in ilçelerinde yoğunlaşıyor. Ancak açıkta yetiştiriciliğe uygun çeşitlerimizin üretime girmesiyle beraber Adana Ovası´nda Çukurova´da, Hatay Ovası´nda Amik Ovası´nda ve Antalya Ovası´nda ekonomik anlamda açıkta yetiştiricilik yapılabilecek."