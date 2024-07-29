Türkiye'den dünya pazarına satılıyor! Köyde hasat başladı, hoş kokusuyla mest ediyor

Bu yıl havalar sıcak olduğundan dolayı lavantalar erken açtı. Yağışların az olması sebebiyle geçen yıla göre bu yıl hasadımız daha zayıf” dedi. Konuşmasının devamında lavanta fiyatlarından bahseden Tezcan “Lavantanın yaş olanı bu yıl 5 TL, kuru lavanta çiçeği ise belirlenmedi ama geçen yıl 39 TL'den satıldı. Bu yıl bin ile 5 bin metrekare arasında yetiştirdiğimiz lavantada 1 buçuk, 2 ton civarında rekolte bekliyoruz” şeklinde konuştu.