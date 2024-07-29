Türkiye'den dünya pazarına satılıyor! Köyde hasat başladı, hoş kokusuyla mest ediyor
Isparta'da bin ile 5 bin metrekare arasında değişen lavanta bahçelerinde hasat başladı. Sıcak havaların etkisiyle hasadın erken başladığını söyleyen üretici Baysal Tezcan “Hasatta 1 buçuk, 2 ton civarında rekolte bekliyoruz” dedi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde, temmuz ve ağustos aylarında yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği bahçelerde lavanta hasadı başladı. Toplamda bin ile 5 bin metrekare arasında değişen bahçelerde yetiştirilen lavantalar ekonomik katkısının yanı sıra güzel görüntüsü ve kokusuyla turizme de katkı sağlayarak, insanları kendisine çekiyor.