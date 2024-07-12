Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor! Tek tek elle toplanıyor, bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor
Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretim yapılan domates hasadı başladı. Bu yıl bin dekar alanda yapılan üretimde yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor.
Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta, domates üretimiyle de dikkat çekiyor. Özellikle merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Bu yıl yaklaşık bin dekar alanda yapılan üretimden 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor.