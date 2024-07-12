Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor! Tek tek elle toplanıyor, bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor

AVRUPA VE ARAP ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Isparta Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise bu sene bin dekar alanda gerçekleştirilen domates hasadında 15 bin ton rekolte beklediklerini belirterek, “İlimiz genelinde Deregümü Köyü, Kuleönü, Atabey ve Yalvaç ilçelerimizde hasatlarımız başladı. Deregümü köyümüzde yaklaşık bin dönüm alanda bir üretimimiz var. Bu yıl yaklaşık 15 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Hasat yaptığımız ürünler yurt içinde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerimize, yurt dışında ise Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Domates burada tabii ki zahmetli bir süreçten geçiyor. Fideden büyüyüp hasadına kadar burada çalışan ve emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.