Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli biberi, Kale'nin gözbebeği! Tarladan tek tek toplanıp, evlerin balkonuna asılıyor
Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve büyük rağbet gören tescilli Kale Biberinin hasadı başladı. Kale biberi, kurutularak kışlık yiyecekler arasındaki yerini alıyor. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi, tek tek toplanıyor.
Kale ilçesinin göz bebeği, Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan Kale biberinin hasadına başlandı.