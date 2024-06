Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli biberi, Kale'nin gözbebeği! Tarladan tek tek toplanıp, evlerin balkonuna asılıyor

Çiftçilerin her zaman yanlarında olduğunu ve Kale Biberi'nin üretiminden hasada kadar olan her süreçte Ziraat Mühendislerle diyalog halinde olduğunu belirten Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Muhammed Eren, “Çiftçilerimizin hasat aşamasında her daim yanındayız. Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız tarafından her zaman bilgilendirme yapılıyor. Ürünlerimiz organiktir. Herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır. İlaçlamalar bizim periyodik takibimiz neticesinde gördüğümüz hastalıklara karşı Ziraat mühendislerimizin tavsiyesi doğrultusunda ruhsatlı ilaçlarla üreticiler tarafından uygulanmaktadır. Her aşamada üreticilerin yanındayız” dedi.