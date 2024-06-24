Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! İlk hasat başladı, coğrafi işaret tescilli
Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Osmaneli'nde, coğrafi işareti alan meşhur Osmaneli karpuzunun ilk hasadı başladı.Karpuzu her yıl erken dikim yaparak ilk çıkaran Osmaneli ilçesi Medetli köyünde coğrafi işaret tescili alan Osmaneli karpuzunda günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden üreticiler hasada başlıyor. Toprak yapısı ve iklim şartlarından dolayı karpuz üretimine elverişli olan ilçeye karpuz hasadı için Şanlıurfa, Mardin, Adana ve Diyarbakır'dan tarım işçileri geliyor.
Medetli köyünde yılın ilk karpuzunu alan Kütahyalı hal sahibi (Kabzımal) Faruk Kap “Yetiştiricimiz tarla sahibi Yaşar Aksoy abimiz Medetli köyünün karpuzunun aromasının çok yüksek olduğunu öncelikle belirmek isterim. Beş yıldır Medetli köyünden karpuz almaktayım. Yaşar abimin böyle kaliteli karpuz yetiştirdiği için eline emeğine sağlık bu yılın ilk hasadını yaptık. Buradan aldığımız karpuzları Türkiye’nin her iline gönderiyoruz.