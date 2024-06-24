Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! İlk hasat başladı, coğrafi işaret tescilli

Köy Muhtarı Gürhan Karaca “Köyümüz İstanbul’a 2 saat, Eskişehir, Sakarya ve Bursa, illerine 1 saat mesafede olan bir köydür. Köyümüzde 4 bin, 5 bin dönüm karpuz dikimi ve üretimi yapılmaktadır. Karpuzumuz birçok illerden gelen halci arkadaşlarımız tarafından alınarak Türkiye’nin her iline gönderilmektedir. Köyümüz Osmaneli İlçesi civarında en çok karpuz ekimi ve üretimi yapan bir köyümüzdür. Bu yılın ilk karpuz haşatını Kütahya ilinden halci (Kabzımal) Faruk Kap arkadaşımız yaptı. Üreticimiz köyümüzden Yaşar Aksoy 65 dönüm arazisi içerisinde ilk karpuzunu yetiştirerek ilk hasadını yaptı. Aroması, tadı ve şekliyle köyümüzün karpuzu herkes tarafından kalite olarak bilinmektedir. Bu sene karpuz üretiminden köylümüz gayet memnundur. Geçen sene dönümü 20 bin, 25 bin bandında giderken bu sene dönümü 50 bin ila 60 bin arasında satılmaktadır. Alan satan hayrını görsün bu seneki ilk hasadımızda burada başladı bol bereketli bir yıl olsun” dedi