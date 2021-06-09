Türkiye'nin en değerli 20 markası

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

09.06.2021 - 13:08

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 1
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını sıraladı. İşte ilk 20...
Türkiye'nin en değerli 20 markası - 2

2021 Sıra: 20 

2020 Sıra: 20 

MARKA: DenizBank 

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 3

2021 Sıra: 19

2020 Sıra: 30 

MARKA: Aselsan

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 4

2021 Sıra: 18

2020 Sıra: 18

MARKA: Anadolu Efes

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 5

2021 Sıra: 17

2020 Sıra: 14 

MARKA: Opet

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 6

2021 Sıra: 16

2020 Sıra: 19

MARKA: Halkbank

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 7

2021 Sıra: 15

2020 Sıra: 15

MARKA: Ülker

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 8

2021 Sıra: 14

2020 Sıra: 17

MARKA: VakıfBank

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 9

2021 Sıra: 13

2020 Sıra: 12

MARKA: BSH

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 10

2021 Sıra: 12

2020 Sıra: 13

MARKA: Bim

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 11

2021 Sıra: 11

2020 Sıra: 16

MARKA: Vestel

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 12

2021 Sıra: 10

2020 Sıra: 10

MARKA: Ford Otosan

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 13

2021 Sıra: 9

2020 Sıra: 6

MARKA: Türk Telekom

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 14

2021 Sıra: 8

2020 Sıra: 9 

MARKA: Yapı Kredi

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 15

2021 Sıra: 7

2020 Sıra: 7 

MARKA: Akbank

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 16

2021 Sıra: 6

2020 Sıra: 2

MARKA: Ziraat Bankası

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 17

2021 Sıra: 5

2020 Sıra: 4

MARKA: Turkcell

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 18

2021 Sıra: 4

2020 Sıra: 3

MARKA: Garanti BBVA 

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 19

2021 Sıra: 3

2020 Sıra: 8

MARKA: İş Bankası

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 20

2021 Sıra: 2

2020 Sıra: 5

MARKA: Arçelik

Türkiye'nin en değerli 20 markası - 21

2021 Sıra: 1

2020 Sıra: 1

MARKA: Türk Hava Yolları

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