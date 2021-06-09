Türkiye'nin en değerli 20 markası
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını sıraladı. İşte ilk 20...
2021 Sıra: 20
2020 Sıra: 20
MARKA: DenizBank
2021 Sıra: 19
2020 Sıra: 30
MARKA: Aselsan
2021 Sıra: 18
2020 Sıra: 18
MARKA: Anadolu Efes
2021 Sıra: 17
2020 Sıra: 14
MARKA: Opet
2021 Sıra: 16
2020 Sıra: 19
MARKA: Halkbank
2021 Sıra: 15
2020 Sıra: 15
MARKA: Ülker
2021 Sıra: 14
2020 Sıra: 17
MARKA: VakıfBank
2021 Sıra: 13
2020 Sıra: 12
MARKA: BSH
2021 Sıra: 12
2020 Sıra: 13
MARKA: Bim
2021 Sıra: 11
2020 Sıra: 16
MARKA: Vestel
2021 Sıra: 10
2020 Sıra: 10
MARKA: Ford Otosan
2021 Sıra: 9
2020 Sıra: 6
MARKA: Türk Telekom
2021 Sıra: 8
2020 Sıra: 9
MARKA: Yapı Kredi
2021 Sıra: 7
2020 Sıra: 7
MARKA: Akbank
2021 Sıra: 6
2020 Sıra: 2
MARKA: Ziraat Bankası
2021 Sıra: 5
2020 Sıra: 4
MARKA: Turkcell
2021 Sıra: 4
2020 Sıra: 3
MARKA: Garanti BBVA
2021 Sıra: 3
2020 Sıra: 8
MARKA: İş Bankası
2021 Sıra: 2
2020 Sıra: 5
MARKA: Arçelik
2021 Sıra: 1
2020 Sıra: 1
MARKA: Türk Hava Yolları