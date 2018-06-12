Türkiye'nin en uzun tüneli Ovit Tüneli açıldı

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize'den de vatandaşlar gruplar halinde giderek çalıştı. Hayata geçirilmesi yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tüneli Projesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde tekrar masaya geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temel atıldı.

3 DÜNYANIN EN UZUN 2'NCİ 'ÇİFT TÜPLÜ' TÜNELİ

Yıllar sonra ilk kazma vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.