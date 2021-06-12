Türkiye'nin en yüksek barajında ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı

DHA 12.06.2021 - 10:40
Yusufeli ilçesinin de sular altında kalacağını belirten Nihat Özdemir, "Bu nedenle yeni bir ilçe yapıldı. Yeni yerleşim yerinde de çalışmaların sona geldiğini görüyoruz. Bakanlıklarımızın koordinasyonunda tüm çalışmalar yürütülüyor. Artık çalışmaların sonuna geldik. Yıl sonu itibarıyla bu barajın tüm işleri bitecek, su tutacağız ve enerji üretmemize de az kaldı. Yılda 2 milyar kilovat saat enerji ürettiği zaman neredeyse yılda 2 milyar TL enerji üreterek, ekonomiye katkı sağlayacağız” diye konuştu.