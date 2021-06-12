Türkiye'nin en yüksek barajında ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı

‘YIL SONU SU TUTULACAK' Projede yer aldıkları için çok gururlu olduklarını belirten Yusufeli Barajı'nın yüklenici firması Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Zamanla yarışarak, dünyanın en hızlı süresinde bu barajı yaptık ve bugün de barajımızın betonlarını tamamladık. Geri kalan yollarımız ve diğer konularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da tamamlandığında bu sene içinde son imalatlarımızı tamamlayarak, su tutma işlemlerine de başlayacağız. Sadece barajın bitmesiyle de iş bitmiyor. Birçok yol su altında kalacak, bunlar yerine yeni yolların yapılması gerekiyor. Yaklaşık 50 kilometre tünelli yol yapıldı, viyadükler yapılıyor. Bu şekilde su altında kalan yollar daha modern ve kaliteli hale getiriliyor" dedi.