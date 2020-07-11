Türkiye'nin en yüksek köprüsü Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı

Karaismailoğlu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Siirt’in Pervari ilçesinin; Şırnak, Bitlis ve Van arasında köprü konumunda olduğunu ve Beğendik Köprüsü’nün yapımının bu nedenle büyük önem taşıdığını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü’nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı - Pervari İl Yolu ile Pervari’nin ulaşım standardının yükseleceğini ve çevre illere yüksek standartlı bir yolla bağlanacağını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü’nün 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemiyle Türkiye’nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi.