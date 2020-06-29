Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni raylarda (İlk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.06.2020 - 12:29
Bugün raylarla buluşan trende yolcu güvenliği ve konforun ön planda.
Üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor.
176 kilometre tasarım hızına sahip olan trenin ilk test sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
Seyir emniyeti ön planda oaln trenin 5 araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrılmıştır.
Araç gövdeleri işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara mukavim şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretilmiştir.