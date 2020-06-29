Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni raylarda (İlk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak)

Seyir emniyeti ön planda oaln trenin 5 araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrılmıştır.

Araç gövdeleri işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara mukavim şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretilmiştir.