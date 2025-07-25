Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu belli oluyor
Piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch'in Türkiye kararına odaklandı. Her iki kuruluşun da 2025 yılında Türkiye'ye yönelik değerlendirme tarihleri yıl başında ilan edilmişti. Takvime göre, yılın ikinci kredi notu değerlendirmesi temmuz ayında gerçekleşecek.
Piyasalar, hem kredi notu hem de görünüm kararları açısından 25 Temmuz 2025 tarihine odaklanmış durumda. Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırımcılar nezdindeki risk primi, borçlanma maliyetleri ve fon akışlarını doğrudan etkileyen bu değerlendirmeler, özellikle finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch, bu yıla ilişkin ikinci değerlendirmesini kısa süre sonra duyuracak.