Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu belli oluyor

KREDİ NOTU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye için 2025 yılı takvimini resmi olarak yayınlamıştı. Buna göre: Moody’s, Türkiye için ilk gözden geçirmesini 24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdi, ikinci değerlendirmesini ise bu gece yarısı (25 Temmuz 2025) yapacak. Türkiye için ilk değerlendirme raporunu 31 Ocak’ta paylaşan Fitch de ikinci raporunu 25 Temmuz’da yayımlayacak.