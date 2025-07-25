Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu belli oluyor

Piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch'in Türkiye kararına odaklandı. Her iki kuruluşun da 2025 yılında Türkiye'ye yönelik değerlendirme tarihleri yıl başında ilan edilmişti. Takvime göre, yılın ikinci kredi notu değerlendirmesi temmuz ayında gerçekleşecek.

Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu belli oluyor - 1

Piyasalar, hem kredi notu hem de görünüm kararları açısından 25 Temmuz 2025 tarihine odaklanmış durumda. Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırımcılar nezdindeki risk primi, borçlanma maliyetleri ve fon akışlarını doğrudan etkileyen bu değerlendirmeler, özellikle finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch, bu yıla ilişkin ikinci değerlendirmesini kısa süre sonra duyuracak.

EKONOMİ HABERLERİ

Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu belli oluyor - 2

KREDİ NOTU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye için 2025 yılı takvimini resmi olarak yayınlamıştı. Buna göre: Moody’s, Türkiye için ilk gözden geçirmesini 24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdi, ikinci değerlendirmesini ise bu gece yarısı (25 Temmuz 2025) yapacak. Türkiye için ilk değerlendirme raporunu 31 Ocak’ta paylaşan Fitch de ikinci raporunu 25 Temmuz’da yayımlayacak.

Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu belli oluyor - 3

Moody’s, Temmuz 2024’te Türkiye’nin notunu B3’ten B1’e yükselterek "Pozitif (Positive)" görünüm vermişti. Kuruluş, geçtiğimiz ocak ayındaki değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu B1'de sabit tuttu. 

Fitch ise Şubat 2025 değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB‑’ye yükseltmiş, görünümü ise "Stable (Durağan)" olarak korumuştu.

Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu belli oluyor - 4

Bu kararlar, yalnızca not artışı veya düşüşü anlamına gelmiyor; aynı zamanda Türkiye ekonomisinin makro göstergeleri, yapısal reform süreci ve dış kırılganlıklara karşı durumu hakkında önemli sinyaller de içeriyor.

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