Yolun yüzde 62.5'i tamamlandı (1 saatlik yol 6 dakikaya düşecek)

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ "ORTA KORİDOR" GİRİŞİMİNİN BİR PARÇASI OLACAK

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin ulusal kalkınma hamlesi doğrultusunda hayata geçirilen yatırımın en önemli ayağı olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ilklerin projesi olduğunu ifade ederek, 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olacağının bilgisini verdi.

Bakan Karaismailoğlu, projenin tarihi İpek Yolunu canlandırarak ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin öncülük ettiği ‘Orta Koridor’ girişiminin bir parçası olacağını ve Pekin’den Londra’ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını söyledi.