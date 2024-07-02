Türkiye'nin tahıl ambarında kuraklık alarmı! Yüzde 10 düşüş yaşanıyor

Konya Ovası’nda hububat üretimine büyük destek sağlayan Altınekin'de de hasat aralıksız sürüyor. Sezonun geçen yıla oranla rakamlarda düşüş yaşandığını aktaran İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Baştürk, “Geçen yılla kıyasladığımız zaman geçen yılın Mart ve Nisan ayındaki yağışlar beklenenin altında olduğu için geçen yıla oranla rakamlar düşük kalıyor. Buğdayda geçen yıl, 74 bin ton elde etmişken bu yıl biraz daha düşük olacak maalesef. Yine arpada da 55 bin ton elde etmişken bu rakam da yine biraz daha aşağıda olacak gibi gözüküyor. Tabii malumunuz küresel iklim değişikliğiyle de mücadele ediyoruz. Bunun da etkisi var. Yağışlar artık beklenildiği zamanlarda olmuyor. Dolayısıyla tarımda da bir değişiklik meydana geliyor. Bu yüzden rakamlar biraz daha altında olacak gibi ama yine de burada mesela şu anda bir çiftçimiz ile birlikte hasada katıldık. Burası 43 dönüm bir arazi ve buradan dönüm başına bin 500 ton verim elde edeceğini bekliyoruz ve bu rakamın iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii daha tam net rakamlara ulaşmış değiliz. Dolayısıyla inşallah hasadımızı tamamladığımız zaman geçen senenin rakamlarının da üzerine çıkarız diye umut ediyoruz” diye konuştu.