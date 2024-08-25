TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzay yolculuğunun başarıyla devam ettiğini bildirdi. Uydunun 50 derece Doğu test yörüngesine 20 Temmuz’da ulaştığını ve uydunun antenlerinin burada ilk kez açıldığını anımsatan Uraloğlu, tüm testlerin tamamlanmasının ardından uydunun asıl yörüngesine gönderileceğini açıkladı.

Uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla gerçekleştirilen 5 ateşleme sonrasında 35 bin 786 kilometrede sabitlendiğini ve testlerin bu uzaklıkta sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, şu anda uydunun bütün fonksiyonlarının normal olduğunun ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediğinin altını çizdi.