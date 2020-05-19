Uçuş firmalarından krizi atlatmak için çözüm: Dünyanın en kısa havayolu hatları

Havacılık sitesi “A View of the Wings”, havayolu şirketlerinin, uçak biletlerine talebin% 96 oranında düştüğü bir zamanda hizmet yükümlülüklerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde karşılamak için çok seçenekli "etiket uçuşları" sunduğunu bildiyor.

CNN Travel’a açıklama yapan American Airlines, Eagle County Havalimanı (EGE) - Aspen-Pitkin County Havalimanı (ASE) uçuşunun 1 Haziran 2020'ye kadar planlandığını ve daha geniş bir Dallas / Fort Worth - Eagle - Aspen – Montrose uçuşunun bir parçası olduğunu doğruladı.