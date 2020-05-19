Uçuş firmalarından krizi atlatmak için çözüm: Dünyanın en kısa havayolu hatları

Yeni tip corona virüs(Covid-19) pandemisi, sadece yüz yıllık bir tarihi olan ticari hava yolculuğunda en büyük finansal tahribatı yarattı. Dünya genelinde havayolu endüstrisinde bu yıl 314 milyar dolarlık bir kayıp ön görülüyor. Havayolu şirketleri benzeri görülmemiş zamanlar için olağanüstü önlemler aldığından, kriz hava taşımacılığında yeni normalllerinde beraberinde getiriyor. Hava yollarının karantina yasaklarını takılmamak ve maliyeti azaltmak için bulduğu çözüm yollarından biri ise havayolu hatlarını kısaltmak.
(Hazırlayan: Ayşegül Engür Dahi/ntv.com.tr)

ntv.com.tr 19.05.2020 - 14:13 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 14:28

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs vakalarının sayısı beş milyona yaklaşırken, salgının yayılmasında birinci dereceden etkili olan havayolları krizden kurtulmak için yeni çözümler arıyor. Bu kapsamda, uçuş düzeninin değişmesinden, maske zorunluluğuna, kan testinden uçuş rotalarının yenilenmesine kadar bir dizi düzenleme planlanıyor. Öte yandan kriz nedeniyle yüzlerce milyar dolar kaybeden ve bazıları iflas etmek zorunda havayolu şirketleri, uçuş rotalarını kısaltmanın kısa vadede kar sağlayabileceğini düşünüyor.

Geçen Mart ayında, bir Airbus A380 yolcu uçağı Avustralya ve Londra arasında, Singapur'daki seyahat yasağına takılmamak doğrudan uçuş yaparak tarihe geçti.

ABD'de havayolları, yakıt parasını azaltmak ve karantina yasaklarını delmemek için benzer bir uygulama başladı. Böylece, kısa bir süre için, Kuzey Amerika'nın en yeni iç hat uçuşu hizmete girdi.

35 DAKİKALIK YENİ UÇUŞ

American Airlines tarafından düzenlenen ve Colorado eyaleti genelinde Eagle-Vail ve Aspen dağ toplulukları arasındaki yaklaşık 46 kilometrelik güzergahı kapsayan tek yönlü uçuş 251 dolara mal oluyor ve 35 dakika sürüyor, ancak geçerli bir sebebi olmayanlar rezervasyon yaptıramıyor.

Havacılık sitesi “A View of the Wings”, havayolu şirketlerinin,  uçak biletlerine  talebin% 96 oranında düştüğü bir zamanda hizmet yükümlülüklerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde karşılamak için çok seçenekli  "etiket uçuşları" sunduğunu bildiyor.

CNN Travel’a açıklama yapan American Airlines,  Eagle County Havalimanı (EGE) - Aspen-Pitkin County Havalimanı (ASE) uçuşunun 1 Haziran 2020'ye kadar planlandığını ve daha geniş bir Dallas / Fort Worth - Eagle - Aspen – Montrose uçuşunun  bir parçası olduğunu doğruladı.

KISA UÇUŞLAR YENİ NORMAL OLACAK

Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamarı ve sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle doğrudan ve kısa uçuşların dünya genelinde hem iç  hem de uluslararası hatlarda artacağı düşünülüyor. Bununla birlikte hali hazırda var olan kısa ticari uçuşların Covid-19’dan sonra  popülerleşeceği öngörülüyor.

İşte bazıları varış noktasının görüş mesafesinde olduğu dünyanın en kısa ticari uçuş rotaları...

KUZEY AMERİKA'DAKİ EN KISA DÜZENLİ TİCARİ UÇUŞ

Barnstaple Yerel Havaalanı - Nantucket Memorial Havaalanı (Massachusetts)

Havayolu: Cape Air. (HYA-ACK).

Mesafe: 49,07 kilometre (30,49 mil).

EN KISA ULUSLARARASI TİCARİ UÇUŞ

Sint Maarten (Hollanda Karayipleri) - Anguilla (Britanya Denizaşırı Toprakları)

Havayolu: Anguilla Hava Hizmetleri (SXM-AXA). Mesafe: 19,11 kilometre (11.87 mil).

EN KISA DÜZENLİ TİCARİ UÇUŞ

Westray - Papa Westray (İskoçya)

Havayolu: Loganair (WRY-PPW).

Mesafe: 3 kilometre (2 mil).

EN KISA TİCARİ UÇUŞ

Kegata - Apowo (Papua, Endonezya)
Mesafe: 2 kilometre (1,3 mil)

KITALARARASI EN KISA DÜZENLİ TİCARİ UÇUŞ

 Tanca (Fas) - Cebelitarık (Britanya Denizaşırı Toprakları)

Havayolu: Royal Air Maroc (TNG-GIB).

Mesafe: 43 kilometre (69 kilometre).

İKİ ULUSAL BAŞKENT ARASINDA EN KISA UÇUŞ

Kinşasa (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) a Brazzaville (Kongo Cumhuriyeti)

Havayolları: ASKY ve Camair-Co.

Mesafe: 26 kilometre (16 mil).

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