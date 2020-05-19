Uçuş firmalarından krizi atlatmak için çözüm: Dünyanın en kısa havayolu hatları

ntv.com.tr 19.05.2020 - 14:13 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 14:28
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs vakalarının sayısı beş milyona yaklaşırken, salgının yayılmasında birinci dereceden etkili olan havayolları krizden kurtulmak için yeni çözümler arıyor. Bu kapsamda, uçuş düzeninin değişmesinden, maske zorunluluğuna, kan testinden uçuş rotalarının yenilenmesine kadar bir dizi düzenleme planlanıyor. Öte yandan kriz nedeniyle yüzlerce milyar dolar kaybeden ve bazıları iflas etmek zorunda havayolu şirketleri, uçuş rotalarını kısaltmanın kısa vadede kar sağlayabileceğini düşünüyor.
Geçen Mart ayında, bir Airbus A380 yolcu uçağı Avustralya ve Londra arasında, Singapur'daki seyahat yasağına takılmamak doğrudan uçuş yaparak tarihe geçti.
ABD'de havayolları, yakıt parasını azaltmak ve karantina yasaklarını delmemek için benzer bir uygulama başladı. Böylece, kısa bir süre için, Kuzey Amerika'nın en yeni iç hat uçuşu hizmete girdi.
American Airlines tarafından düzenlenen ve Colorado eyaleti genelinde Eagle-Vail ve Aspen dağ toplulukları arasındaki yaklaşık 46 kilometrelik güzergahı kapsayan tek yönlü uçuş 251 dolara mal oluyor ve 35 dakika sürüyor, ancak geçerli bir sebebi olmayanlar rezervasyon yaptıramıyor.
Havacılık sitesi “A View of the Wings”, havayolu şirketlerinin, uçak biletlerine talebin% 96 oranında düştüğü bir zamanda hizmet yükümlülüklerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde karşılamak için çok seçenekli "etiket uçuşları" sunduğunu bildiyor.
CNN Travel’a açıklama yapan American Airlines, Eagle County Havalimanı (EGE) - Aspen-Pitkin County Havalimanı (ASE) uçuşunun 1 Haziran 2020'ye kadar planlandığını ve daha geniş bir Dallas / Fort Worth - Eagle - Aspen – Montrose uçuşunun bir parçası olduğunu doğruladı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamarı ve sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle doğrudan ve kısa uçuşların dünya genelinde hem iç hem de uluslararası hatlarda artacağı düşünülüyor. Bununla birlikte hali hazırda var olan kısa ticari uçuşların Covid-19’dan sonra popülerleşeceği öngörülüyor.
İşte bazıları varış noktasının görüş mesafesinde olduğu dünyanın en kısa ticari uçuş rotaları...
Barnstaple Yerel Havaalanı - Nantucket Memorial Havaalanı (Massachusetts)
Havayolu: Cape Air. (HYA-ACK).
Mesafe: 49,07 kilometre (30,49 mil).
Sint Maarten (Hollanda Karayipleri) - Anguilla (Britanya Denizaşırı Toprakları)
Havayolu: Anguilla Hava Hizmetleri (SXM-AXA). Mesafe: 19,11 kilometre (11.87 mil).
Westray - Papa Westray (İskoçya)
Havayolu: Loganair (WRY-PPW).
Mesafe: 3 kilometre (2 mil).
Kegata - Apowo (Papua, Endonezya)
Mesafe: 2 kilometre (1,3 mil)
Tanca (Fas) - Cebelitarık (Britanya Denizaşırı Toprakları)
Havayolu: Royal Air Maroc (TNG-GIB).
Mesafe: 43 kilometre (69 kilometre).
Kinşasa (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) a Brazzaville (Kongo Cumhuriyeti)
Havayolları: ASKY ve Camair-Co.
Mesafe: 26 kilometre (16 mil).