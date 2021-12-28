Uğur Şahin ve Özlem Türeci, küçük Alman şehrinin kaderini nasıl değiştirdi? Mainz, 30 yıllık borcunu iki yılda ödeyecek hale geldi

3,2 MİLYAR EURO VERGİ ÖDEDİ

Ocak-Eylül 2021'de BioNTech, şirketin Almanya'da birkaç tesisi olmasına ve paranın hangi belediyelere gittiğini söylememesine rağmen, vergi öncesi karda 10,3 milyar euro elde etti ve bunun 3,2 milyar eurosunu vergi olarak ödedi.