Ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? Öğrencilere ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu

Yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı ulaşım desteğinin başvuru şartları ve yöntemiyle ilgili açıklama geldi. Ailesinden uzakta eğitim alan öğrencilerin, bir yılda iki defa gidiş-dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak.
Desteğin üst limiti 750 lira olarak belirlendi. Söz konusu programla ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olunması amaçlanıyor.
Ulaşım Desteği başvurusunu sadece öğrenciler değil aileleri de yapabiliyor. Öğrenci ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru işlemleri, bizzat gerçekleştirilecek.