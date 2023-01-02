Ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? Öğrencilere ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu

2023'de uygulanacak ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını bildirdi. Peki, ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler?

Ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? Öğrencilere ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu - 1

Yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı ulaşım desteğinin başvuru şartları ve yöntemiyle ilgili açıklama geldi. Ailesinden uzakta eğitim alan öğrencilerin, bir yılda iki defa gidiş-dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak.

Ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? Öğrencilere ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu - 2

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Desteğin üst limiti 750 lira olarak belirlendi. Söz konusu programla ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olunması amaçlanıyor.

Ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? Öğrencilere ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu - 3

DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Ulaşım Desteği başvurusunu sadece öğrenciler değil aileleri de yapabiliyor. Öğrenci ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru işlemleri, bizzat gerçekleştirilecek.

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