Ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? Öğrencilere ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu

Yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı ulaşım desteğinin başvuru şartları ve yöntemiyle ilgili açıklama geldi. Ailesinden uzakta eğitim alan öğrencilerin, bir yılda iki defa gidiş-dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak.