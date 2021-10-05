Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi

ABD’de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dört yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en iyi 10 iş açıklandı.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 08:03

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 1

Dünya çapında üniversite eğitimi alan kişi sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası ‘ne iş yapacağım’ telaşı da devam ediyor.

Konuyla ilgili ABD’de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada ise, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.

İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş:

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 2

RÜZGAR TÜRBİNİ SERVİS TEKNİSYENİ

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 3

GÜNEŞ PANELİ KURUCUSU

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 4

ERGOTERAPİ ASİSTANI

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 5

FİZYOTERAPİST ASİSTANI

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 6

EVDE SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM YARDIMCISI

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 7

MASAJ TERAPİSTİ

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 8

CNC TORNA ÇALIŞANI

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 9

FİZYOTERAPİST YARDIMCISI

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 10

ORMAN YANGINI MÜFETTİŞLERİ VE ÖNLEME UZMANI

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi - 11

HOBİ ÖĞRETMENİ

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