Üreticiler şikayetçi: "Bizden 100 lira alınıyor, markette 400 lira oluyor"
Erzincan’da Tulum Peyniri üreticileri, emeğini karşılamayan fiyat farklarından yakınıyor. Tüketicinin 400 TL’ye aldığı peynir, üreticiden sadece 100 TL’ye alınıyor.
Erzincan’da yıllardır emekle üretilen tulum peynirinin fiyat farkı, üreticiden tüketiciye kadar olan zincirde büyük bir sorun haline geldi.
Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyünde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, üretim sürecinde harcadıkları emeğin karşılığını alamamaktan şikayetçi.