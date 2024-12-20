Üreticiler şikayetçi: "Bizden 100 lira alınıyor, markette 400 lira oluyor"

Erzincan’da Akyazı Mahallesi’nde tulum peyniri üreticiliği yapan İlhan Koyun ise 7 ay boyunca yaylada sürekli çalıştıklarını ve emeğini karşılayamadıklarını söyledi.



Koyun açıklamasında; “Biz beşinci ayın sonlarında yaylaya çıktık, yedi ay boyunca ben yaylada koyun otlattım. Peynirlerimizi tüccarlar 100 TL’ye aldılar. Benim sattığım peynir 220 koyundan yaklaşık 3 ton. Yani çobanı, emeğimizi, arabasını, ilacını baz alırsak bize hiçbir şey kalmadı. En azından bir asgari ücret ben ve çocuklara kalmış olsaydı idare ederdik. Borcumuzu harcımızı, gittiğimizi geldiğimizi biz peynirle karşılığını alamadık. Peynirimiz bizden 100 TL’ye alındı, ama tüccarlarımız 250, 300, 350 ye kadar sattı. Biz üreticiler olarak peynirimizi 100’e verdik ama şu an şu ekonomide 100 liraya peynir vermek de hiçbir şey değil. Emeğimizin karşılığını biz alamadık. Sadece bize kuzu da sağlıklı doğarsa bize o kalıyor” dedi.