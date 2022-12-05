Uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkları belli oldu (2023 öğretmenlik maaşları)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarını yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada,



"Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız." ifadelerinde bulundu.