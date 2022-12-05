Uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkları belli oldu (2023 öğretmenlik maaşları)

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmen Kariyer Basamakları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, uzman öğretmen ve başöğretmen olmaya hak kazanan kişiler maaş farklarını hesaplamaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması sonrasında maaş farkları belirlendi.
TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmenlerin 2023 yılında alacağı maaş farkını açıkladı.
Fuat Oktay açıklamasında şunları söyledi;
"Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarını yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada,
"Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız." ifadelerinde bulundu.
MEB tarafından illere gönderilen yazıya göre; sınav sonuçlarına itirazlar 25 Kasım-1 Aralık arasında alınacak. Sınav sonuçlarına itirazlara ilişkin değerlendirmeler 15 Aralık'a kadar yapılacak. Kesin sonuçların 16 Aralık’ta açıklanmasının ardından sertifikalar 20 Aralık'ta düzenlenecek.
MEB, ‘Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Duyurusu’ ekinde yer alan takvimde değişikliğe giderek sınav sonuçları 24 Kasım’da açıklamıştı.