Van Gevaş'ta alabalık sağımı: Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kuluçkahanesi haline geldi

Alabalık üretiminin oldukça yaygın olduğu Van'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Çatak ve Gevaş ilçelerindeki işletmelerde alabalık sağımı yaptı.

Van Gevaş'ta alabalık sağımı: Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kuluçkahanesi haline geldi - 1

Van'da barajlarda 8, karada ise 31 adet olmak üzere toplam 39 alabalık tesisinin olduğunu belirten Van tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, bu tesislerin projedeki tam kapasitelerinin yaklaşık 3 bin 930 ton olduğunu söyledi.

NTVPARA HABERLERİ

Van Gevaş'ta alabalık sağımı: Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kuluçkahanesi haline geldi - 2

Van'da yer alan tesislerde her yıl yaklaşık 2 bin 500 ila 2 bin 600 ton arasında üretimin gerçekleştiğini vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:

Van Gevaş'ta alabalık sağımı: Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kuluçkahanesi haline geldi - 3

"Bu 39 işletmenin 10 adedinde yaklaşık 40 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleşmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olarak bu tesislerde denetimler yaparak, balıkçıları bilgilendirmekteyiz. İlimizde alabalık sağımı, eylül ve ekim ayında fotoperyot; aralık, ocak ve şubat aylarında da normal sağım olmak üzere gerçekleşmektedir. Bu dönemde sağımlara katılarak hem alabalıkların sağımını yapmaktayız hem de sağımdan yumurtasına, yavru bakımından yemlemesine kadar bütün aşamalarda üreticilerin yanındayız.''

Van Gevaş'ta alabalık sağımı: Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kuluçkahanesi haline geldi - 4

Kırkçeşme Alabalık Tesisinin 2016 yılında faaliyete geçtiğini aktaran işletme sahibi Ferdi Öztunç ise şunları söyledi:

Van Gevaş'ta alabalık sağımı: Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kuluçkahanesi haline geldi - 5

''YILLIK YAKLAŞIK 8 MİLYON YAVRU ÜRETİMİMİZ VAR''

"Tesisimizi Doğu ve Güneydoğudaki en büyük kapalı devre sistemi kuluçkahane haline getirdik. Devletin desteği bizim için çok önemli. Şu an yaklaşık 200 KW enerji ile kapalı devre sisteminin elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyoruz. Burada yıllık yaklaşık 8 milyon yavru üretimimiz var. Bu 8 milyon yumurtayı, barajdaki tesislerimize aktarıp, orada porsiyonluk haline getirerek Van'ın balık ihtiyacının büyük bir kısmını biz karşılamaktayız. Amacımız hem yavru balık yetiştirmek hem de bu yavru balıktan verim alarak Doğu ve Güneydoğudaki balık ihtiyacını karşılamaktır.''

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