Van Gevaş'ta alabalık sağımı: Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kuluçkahanesi haline geldi

''YILLIK YAKLAŞIK 8 MİLYON YAVRU ÜRETİMİMİZ VAR''

"Tesisimizi Doğu ve Güneydoğudaki en büyük kapalı devre sistemi kuluçkahane haline getirdik. Devletin desteği bizim için çok önemli. Şu an yaklaşık 200 KW enerji ile kapalı devre sisteminin elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyoruz. Burada yıllık yaklaşık 8 milyon yavru üretimimiz var. Bu 8 milyon yumurtayı, barajdaki tesislerimize aktarıp, orada porsiyonluk haline getirerek Van'ın balık ihtiyacının büyük bir kısmını biz karşılamaktayız. Amacımız hem yavru balık yetiştirmek hem de bu yavru balıktan verim alarak Doğu ve Güneydoğudaki balık ihtiyacını karşılamaktır.''