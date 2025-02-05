Van Gevaş'ta alabalık sağımı: Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kuluçkahanesi haline geldi
Alabalık üretiminin oldukça yaygın olduğu Van'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Çatak ve Gevaş ilçelerindeki işletmelerde alabalık sağımı yaptı.
Van'da barajlarda 8, karada ise 31 adet olmak üzere toplam 39 alabalık tesisinin olduğunu belirten Van tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, bu tesislerin projedeki tam kapasitelerinin yaklaşık 3 bin 930 ton olduğunu söyledi.