VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. VGM ortaöğrenim burs başvurusunda bulunan öğrenciler, KYK burslarının açıklanmasıyla birlikte, VGM burs başvuru sonuçlarını resmi site üzerinden sorgulayabilecek. Ortaöğrenim burs sonuçları ardından gözler yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 1

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere verilecek olan VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Şimdi gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrildi. İşte ayrıntılar.

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VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 2

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.

Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 3

VGM ORTAÖĞRENİM BURS MİKTARI

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira olarak tespit edildi.

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 4

ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama) - 5

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

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