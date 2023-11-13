VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. VGM ortaöğrenim burs başvurusunda bulunan öğrenciler, KYK burslarının açıklanmasıyla birlikte, VGM burs başvuru sonuçlarını resmi site üzerinden sorgulayabilecek. Ortaöğrenim burs sonuçları ardından gözler yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır?
2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere verilecek olan VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Şimdi gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrildi. İşte ayrıntılar.