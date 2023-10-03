VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları tarihi)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. 1-15 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak olan VGM ortaöğrenim burs başvurularının ardından gözler sonuç tarihinde olacak. Peki, 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerinin 1 Ekim tarihinde başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan ortaöğrenim bursları birçok öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlayacak. Peki, 2023 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?