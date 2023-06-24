Yabancıya yıllık peşinatlı kiralar, yerini peşinatsız yerli kiracıya bıraktı
Antalya'da, fahiş rakamlarla ev kiralayan yabancıların oturum izinleri uzatılmayınca rüzgar tersine döndü. 1 yıllık peşinatlı on binlerce liralık kiralama ücretleri büyük oranda düşerken, ev sahipleri de artık yabancı yerine yerli kiracı tercih ediyor.
Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası 2 ülkeden birçok kişi, daha güvenli buldukları Türkiye'ye göç etti.
Türkiye'de ise tatil için tercih edip, daha aşina oldukları Antalya'yı seçen Rus ve Ukraynalılar, kentte 1 yıllığına ya da 6 aylığına evler kiralayıp ödemeleri de çoğunlukla peşin yaptı.