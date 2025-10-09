YARIN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Olta takımı, balıkçı ekipmanları, yemek takımı ve elektrikli mutfak aletleri geliyor
BİM market, 10 Ekim 2025 Cuma günü raflara gelecek olan yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerle paylaştı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında olta takımları ve balıkçı ekipmanları dikkat çekiyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte balık sezonunu değerlendirmek isteyenler için uygun fiyatlı ürünler hazırlayan BİM, aynı zamanda mutfaklara şıklık katacak fincan, kase takımları ve pratik kullanım sunan elektrikli mutfak aletleri de satışa sunuyor. İşte 10 Ekim 2025 tarihli BİM aktüel kataloğu.
BİM 10 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Bu hafta BİM raflarında hem hobi hem de günlük ihtiyaçlara hitap eden ürünler yer alıyor. BİM’in 10 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçeneklerle müşterilerin ilgisini çekiyor. Özellikle balık sezonunun açılmasıyla birlikte satışa sunulan olta takımları ve ekipmanları, hobi meraklılarının ilgisini çekerken; mutfak ürünleri ise ev hanımlarından öğrencilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.