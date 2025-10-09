YARIN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ekim 2025: Olta takımı, balıkçı ekipmanları, yemek takımı ve elektrikli mutfak aletleri geliyor

BİM 10 EKİM 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Bu hafta BİM raflarında hem hobi hem de günlük ihtiyaçlara hitap eden ürünler yer alıyor. BİM’in 10 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçeneklerle müşterilerin ilgisini çekiyor. Özellikle balık sezonunun açılmasıyla birlikte satışa sunulan olta takımları ve ekipmanları, hobi meraklılarının ilgisini çekerken; mutfak ürünleri ise ev hanımlarından öğrencilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.