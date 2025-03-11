Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor

A101’de bu hafta indirimli ürünler arasında bulaşık makinesi, su baskülü, çamaşır makinesi, no-frost buzdolabı yer aldı. Oto bakım ürünleri arasında araç tipi el süpürgesi 399 TL, mini kompresör ise 679 TL’den satışa sunulacak. Katmer ve gözleme sacı 1.099 TL, dikey elektrikli süpürge 1.699 TL, saç düzleştirici 499 TL, el mikseri ise 799 TL’den satışa sunulacak. Döküm derin tencere 690 TL, döküm tava 490 TL’den raflarda yer alacak. A101 raflarında oyuncak çeşitleri, temel gıda ürünleri, kahvaltılık malzemeler ve temizlik ürünleri yer alacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel kataloğu 13 Mart Perşembe…