Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor
A101 13 Mart Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 market müşterilerini bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, beyaz eşyaya, televizyondan, berjer takımına onlarca çeşit üründe kampanyalı fiyatlar bekliyor. Yeni katalogda valiz çeşitleri, kamp sandalyesi, su baskülü, bulaşık makinesi ve oto bakım ürünleri yer alıyor. 2 berjer+puf 2.999 TL, Orta boy valiz 759 TL, Kamp sandalyesi çeşitleri ise 99,50 TL ile 449 TL arasında müşterileri bekleyecek. İşte, A101 13 Mart Aktüel kataloğu
A101’de bu hafta indirimli ürünler arasında bulaşık makinesi, su baskülü, çamaşır makinesi, no-frost buzdolabı yer aldı. Oto bakım ürünleri arasında araç tipi el süpürgesi 399 TL, mini kompresör ise 679 TL’den satışa sunulacak. Katmer ve gözleme sacı 1.099 TL, dikey elektrikli süpürge 1.699 TL, saç düzleştirici 499 TL, el mikseri ise 799 TL’den satışa sunulacak. Döküm derin tencere 690 TL, döküm tava 490 TL’den raflarda yer alacak. A101 raflarında oyuncak çeşitleri, temel gıda ürünleri, kahvaltılık malzemeler ve temizlik ürünleri yer alacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel kataloğu 13 Mart Perşembe…