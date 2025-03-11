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Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor

A101 13 Mart Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 market müşterilerini bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, beyaz eşyaya, televizyondan, berjer takımına onlarca çeşit üründe kampanyalı fiyatlar bekliyor. Yeni katalogda valiz çeşitleri, kamp sandalyesi, su baskülü, bulaşık makinesi ve oto bakım ürünleri yer alıyor. 2 berjer+puf 2.999 TL, Orta boy valiz 759 TL, Kamp sandalyesi çeşitleri ise 99,50 TL ile 449 TL arasında müşterileri bekleyecek. İşte, A101 13 Mart Aktüel kataloğu

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 1

A101’de bu hafta indirimli ürünler arasında bulaşık makinesi, su baskülü, çamaşır makinesi, no-frost buzdolabı yer aldı. Oto bakım ürünleri arasında araç tipi el süpürgesi 399 TL, mini kompresör ise 679 TL’den satışa sunulacak. Katmer ve gözleme sacı 1.099 TL, dikey elektrikli süpürge 1.699 TL, saç düzleştirici 499 TL, el mikseri ise 799 TL’den satışa sunulacak. Döküm derin tencere 690 TL, döküm tava 490 TL’den raflarda yer alacak. A101 raflarında oyuncak çeşitleri, temel gıda ürünleri, kahvaltılık malzemeler ve temizlik ürünleri yer alacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel kataloğu 13 Mart Perşembe…

EKONOMİ HABERLERİ

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 2

A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (13 MART KATALOĞU)

4K Ultra Hd Televizyon 24.999 TL

43 İnç Android Televizyon 10.999 TL

Powerbank 449 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 3

3 Musluklu Su Sebili 6.999 TL

Bulaşık Makinesi 12.799 TL

471 Litre Hacimli No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 4

Çamaşır Makinesi 13.499 TL

Elektrikli Moped 49.990 TL

150 CC Motosiklet 64.990 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 5

Araç Tipi El Süpürgesi 399 TL

Oto Cam Sileceği 69,50 TL

Katmer ve Gözleme Sacı 1.099 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 6

Dikey Süpürge 1.699 TL

Çubuk Blender 399 TL

El Mikseri 799 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 7

Saç - Sakal Kesme Makinesi 299 TL

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

Döküm Derin Tencere 690 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 8

2.5 Litre Kapı Boyası 599 TL

17,5 Kg Tavan Boyası 449 TL

Berjer Takımı 2.999 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 9

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

Katlanır Kamp Taburesi 99,50 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 10

Lüks Katlanır Plaj/Piknik Sandalyesi 449 TL

Piknik Sandalyesi 299 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL

Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 11
Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 12
Yeni A101 13 Mart Aktüel Kataloğu: Kamp sandalyesi, tencere, elektronik mutfak ürünleri geliyor - 13
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